İlkokul öğrencilerinin resim sergisi törenle açıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı resim sergisi açılışı törenle gerçekleştirildi.

Açılış törenine Kaymakam Hasan Çiçek' İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Tanrıver, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, Emet Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Yıldırım Gürakan, Kaymakamlık Proje Koordinasyon Birimi Başkanı Umut Işık, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ahmet Nane, Okul Müdürleri ve öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Okulda açılan iki ayrı resim kursunda yapmış oldukları resimlerini sergileyen ilkokul öğrencileri büyük beğeni topladı.

Resim kurslarını veren Resim Öğretmenleri Büşra Çoban ve Aysel Milli' den çalışmalar hakkında bilgiler alan Emet Kaymakamı Çiçek, başarılarından dolayı kendilerini, öğrencileri ve okul idaresini tebrik etti. Sanatın her dalının insanı ruhen ve bedenen geliştirdiğini belşrten Çiçek, ''Sanatın bir dalı olan resim yapmanın, öğrencilerimizin çalışmalarını sürdürmeleri halinde ileride onlara çok büyük değerler katacağının öneminin farkındayız'' dedi..

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 3-A sınıfı öğrencisi Kübra Şengül sergide bulunan eserini Kaymakam Hasan Çiçek'e, hediye etti.

Kaymakam ÇİÇEK, daha sonra Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunda, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencilerinin katkıları ile kurulan kütüphaneyi yerinde inceledi. Okul müdürü Mehmet Öztürk'ten bilgiler alan Çiçek, başta Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencileri olmak üzere, emeği geçenlere teşekkür etti.