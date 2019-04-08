İlkokul öğrencilerinin şehitlik ziyareti

Afyonkarahisar'ın Kazım Özer İlkokulu öğrencileri, Dumlupınar Şehitliği'ne ziyaret etti.

Şehitlik gezisinde öğrenciler duygusal anlar yaşadılar. Şehitlikte dua eden öğrenciler daha sonra Alan Kılavuzu Habib Akalın'dan bilgiler aldılar.

Alan kılavuzu Habib Akalın, yaptığı açıklamada “Afyon Kazım Özer İlkokulu öğrencileri ve öğretmenlerimiz kurtuluşun toprakları Dumlupınar ilçemize güzel bir gezi düzenlediler. Öğretmenlerimiz, öğrencilerine milli mücadele ruhunu yerinde aşılamak için bu gezileri düzenliyorlar. Öğrencilerimiz bağımsızlık meşalesinin hangi koşullarda yakıldığını görüyorlar ve bizden dinliyorlar. Dumlupınar Şehitliği Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Bugün öğrencilerimizle birlikte Atatürk'ün 'Ordular ilk hedefiniz Akdeniz ileri' emrini verdiği yerde bizde bağırdık. Öğrencilerimiz duygusal anlar yaşadı. Daha sonra zafertepe Çalköyde bulunan anıtı ziyaret ettik.'' ifadelerini kullandı.