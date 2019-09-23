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İlkokulda ‘15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' programı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu’nda ’15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma’ programı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu'nda '15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma' programı gerçekleştirildi.


Okulun toplantı salonunda tüm öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen program, şehitler için Saygı duruşu ve akabinde İstiklal marşının okunmasıyla başladı.


Programda 15 Temmuz'un önemini anlatan bir konuşma yapan sınıf öğretmeni Ali Sevinç, demokrasi zaferi ile ilgili slayt sunumu yaptı.


Konuyla ilgili öğrencilerin okudukları şiirlerden sonra, Okul Müdürü İsmail Değirmenci 15 Temmuz hakkında öğrencileri bilgilendirerek, vatana, millete, devlete bağlı kalmanın önemi ile ilgili uyarılarda bulundu.

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