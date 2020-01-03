İlkokulda ‘7 Bölgem Türkiye'm' etkinliği

Kütahya Merkez Turgut Özal İlkokulu'nda "7 Bölgem Türkiye'm" projesi gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışına Vali Yardımcısı Kenan Eskin, İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, İl Millî Eğitim Şube Müdürü İbrahim Aybek, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kütahya'da bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayan Turgut Özal İlkokulu "7 Bölgem Türkiye'm" isimli projesiyle, 7 yaşındaki öğrencisinden 77 yaşındaki velisine kadar herkesin emeğiyle, Anadolu'nun 7 harika bölgesini bir okul çatısı altında topladı. Turgut Özal İlkokulunun bu projesiyle; Her yöresi zenginliklerle dolu Anadolu'yu gezme imkanı olan olmayan herkesin ayağına tüm bölgeleri getirerek, eğitimde yaparak, yaşayarak öğrenmeye, ayrıca okul idaresi, veli, öğrenci ve öğretmen dinamiklerinin işbirliğine dikkat çekmeyi amaçladığı belirtildi.