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İlkokulda çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Gazi ilkokulu bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Gazi ilkokulu bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, ''Öğrencilerimizin daha rahat ve konforlu zaman geçirmeleri ve oynayabilmeleri için bozulan zeminin bakım ve onarımı kapsamında yenileme çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmaları kısa sürede bitirip ağaçlandırma çalışmaları da gerçekleştireceğiz'' ifadelerini kullandı.

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