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İlkokulda Drama Kursu

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu’nda Egzersiz Çalışma Programı kapsamında Drama Kursu düzenlendi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda Egzersiz Çalışma Programı kapsamında Drama Kursu düzenlendi.


Sınıf Öğretmeni Adem Bozkurt nezaretinde Pazartesi ve Salı günleri haftada 4 saat olarak verilen ders dışı Drama Kursuna 16 öğrenci katıldı.


Yılsonuna kadar devam edecek olan Drama Kursunun, çocuğu geliştiren, yetiştiren başlı başına bir eğitim alanı olduğuna dikkat çeken Okul Müdürü Ahmet Aydoğdu,” Drama kursunda uygulanan çeşitli tekniklerle öğrenciler hangi durumda nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenirler, problem çözme ve iletişim kurma yeteneklerini geliştirirler. Drama, saklı enerjiyi serbest bırakır ve insanın kendisini tanımlamasını, duygularını fark etmesini, canının yandığını, haz duyabildiğini öğrenmesini sağlar. Bu yolla çocuğun davranışlarını da eğitir” diye konuştu.

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