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İlkokulda mezuniyet töreni

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 46 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulunda öğrenim gören 46 öğrenci için mezuniyet töreni düzenledi.


Kapalı Pazar yerinde Sınıf Öğretmenleri Semra Bülbül ve Yusuf Kelek nezaretinde düzenlenen mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından “Hoş geldiniz” rontu ile başladı.


Törende konuşan Okul Müdürü İsmail Değirmenci, öğrencilerin 4 yıl boyunca öğretmenlerinden güzel bir eğitim aldıklarını ifade ederek, okul öncesinin yaygınlaştırılması ile beraber temel eğitimin öneminin daha da çok arttığını söyledi.


Mezuniyet töreni, öğrencilerin dans gösterileri, şiirler, skeçler ve halkoyunları gösterisi ile devam etti. Tören sonunda öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutlarken, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Cebeci ve Şube Müdürü M.Ali Özdemir mezuniyet pastasını öğrencilerle birlikte kesti.

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