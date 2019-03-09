İlkokulda obezite ile mücadele etkinliği

Kütahya'nın Gazi Emet İlkokulu, okullarda obezite ile mücadele kapsamında kahvaltı etkinliği gerçekleştirdi.

Öğrencilerin annelerinin de katıldığı etkinlik sonrası konuşan Gazi Emet ilkokulu Müdürü İsmail Tavacı, “Okullarda obezite ile mücadelede yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması başlığı kapsamında, 'Beslenme Dostu Okul Projesi' ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi için 2-B sınıfı olarak kahvaltı etkinliğimizi yaptık. Sınıf öğretmeni Ebru Işık'a' ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.