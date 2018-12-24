İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İlkokulda sinema günleri

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu 4. Sınıf öğrencilerine yönelik ‘Sinema Günleri' etkinliği düzenlendi.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, öğrencilerin sinema sanatına ilişkin algılarını geliştirmek, iletişim becerilerini güçlendirmek, sosyal ortamlarda nasıl davranılması gerektiği noktasında onlara yardımcı olmak amacıyla okulda “Sinema Günleri” etkinliği başlattıklarını belirtti.


Filmlerin eğitici boyutunun olmasına özellikle dikkat ettiklerini söyleyen Değirmenci, “Öğrencilerin seviyelerine uygun film ve animasyon filmlerinin seyrini öğrenciler patlamış mısırla daha eğlenceli hale getiriyor. Ayrıca tarihimizi anlatan 120 filmi gibi filmlerle de hem tarihi öğreniyorlar. hem de sinema ortamının keyfini çıkarıyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.