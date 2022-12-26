İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları Simav'da düzenlendi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerde gerçekleştirilen "İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları" Kütahya il finali Simav ilçesinde gerçekleşti.

Simav Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kuran tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Simav Kaymakamı Bünyamin Karaoğlu, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol üyeleri tarafından verildi.