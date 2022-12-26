İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları Simav'da düzenlendi

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerde gerçekleştirilen "İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları" Kütahya il finali Simav ilçesinde gerçekleşti.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından tüm illerde gerçekleştirilen "İmam Hatip Okulları Mesleki Yarışmaları" Kütahya il finali Simav ilçesinde gerçekleşti.


Simav Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda Kuran tilaveti ve ilahilerin okunmasının ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Simav Kaymakamı Bünyamin Karaoğlu, Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit ve protokol üyeleri tarafından verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.