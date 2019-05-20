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İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinden karma sergi

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan karma sergi büyük beğeni topladı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan karma sergi büyük beğeni topladı.


Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından görsel sanatlar, teknoloji ve tasarım, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde yıl boyunca hazırlanan resim, üç boyutlu tasarım ve küçük icatlardan oluşan sergi Sancaktar İmam Hatip Ortaokulu konferas salonunda açıldı. Sergiye Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Tanrıkulu, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı. Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz kendi yeteneklerini çeşitli alanlarda gösterme fırsatı bulmuşlar. Hepsi de oldukça başarılı ve çok güzel projelere imza atmışlar. Bu sergide gördüğümüz geleceğimizin mucitlerinin yetiştiğinin ispatıdır. Gençlerimize imkan verildiğinde neler yapabilecekleri açıkça görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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