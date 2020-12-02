İmam Hatip Ortaokulu'na ''Okulumuz temiz sertifikası''

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokol kapsamında, Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu'nun ''Okulumuz temiz sertifikası'' aldığı bildirildi.

Çavdarhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ''Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yüz yüze eğitim faaliyetlerinin "güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijyenik ortam" standartlarına uygun olarak yürütülmesi amacıyla uygulamaya geçilen "Okulum temiz sertifikası" programına ilçemizden Çavdarhisar İmam Hatip Ortaokulu ''Okulumuz temiz sertifikası'' almaya hak hazandı. Okul Müdürümüzü ve öğretmenlerimizi, ayrıca hizmetli personelimizi tebrik ediyoruz'' ifadeleri kullanıldı.