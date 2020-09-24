İnek iş makineleri ile düştüğü yerden çıkartıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 5 metrelik çukura düşen inek, gövdesine ip bağlandıktan sonra vinç ile yukarı çekilerek, kurtarıldı.

Tavşanlı Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri, Çukurköy Mahallesi'nde bir vatandaşa ait ineğin yaklaşık 5 metrelik çukura düştüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Verilen adrese giden ekipler, çukura düşerek mahsur kalan ineği kurtarmak için çalışma başlattı. Ancak ineği kurtarmak o kadar kolay olmadı. Mahalle sakinlerinin de yardım ettiği itfaiye erleri önce ineğin gövdesine ip bağladı. Ardından da bir vinç yardımıyla inek kuyudan çıkarılarak, sahibine teslim edildi.