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İngiliz Büyükelçisi Aizonai Antik Kenti'ne hayran kaldı

Kütahya’nın binlerce yıllık medeniyetler kenti Aizonai antik kentini İngiliz Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Eşi Jane Chilcott ziyaret etti.

Kütahya'nın binlerce yıllık medeniyetler kenti Aizonai antik kentini İngiliz Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve Eşi Jane Chilcott ziyaret etti.


Eşi Jane Chilcott ile birlikte ziyaret gerçekleştiren İngiliz Büyükelçisi, Aizonai Antik Kentine hayran kaldığını belirtti.


Büyükelçi Dominick Chilcott ve eşine gezide rehberlik yapan Çavdarhisar Kaymakamlık Rehberi Hüseyin Karaaslan, yaptığı açıklamada, ''İngiliz Büyükelçisi ve eşine Antik Kentimizi anlattık. Dünyanın İlk Borsası, Antik Tiyatro, köprülerimiz ve Zeus tapınağına hayran kaldılar. Kısa sürede tekrar ziyaret edeceklerini ve dostlarına Aizonai Antik Kenti'nin eşsiz güzelliklerini anlatacaklarını belirttiler'' dedi.

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