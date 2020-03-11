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İngilizce ve İtalyanca öğreniyorlar

Kütahya’nın Emet ilçesindeHalk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafında Açılan İtalyanca ve İngilizce kursları ilgi görüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesindeHalk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafında Açılan İtalyanca ve İngilizce kursları ilgi görüyor.


Emet Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, yaptığı açıklamada, ''İtalyanca ve İngilizce kurslarımız yoğun ilgi ile devam ediyor. Açılmasını planladığımız Almanca, Rusça, Arapça ve Osmanlıca kurslarımıza başvuruları kabul etmeye başladık. Büyüyen ve hızla dünya'ya açılan ülkemizde abancı dil eğitimine olan ihtiyaç ve ilgi de sürekli artıyor. Bu bağlamda müdürlüğümüzce açılan ingilizce A1 ve YDS hazırlık kurslarımız ile İtalyanca A1 kurslarımıza ilave olarak çok yakında Rusça ve Arapça kurslarımızı da planlıyoruz. Ayrıca isteyen kursiyerlerimiz için osmanlıca kursu açılacaktır. Kurslarımıza müracaat etmek ve detaylı bilgi almak İçin kursiyerlerimizi müdürlüğümüze bekliyoruz. Halk Eğitim Müdürlüğü çalışanlarımıza teşekkür ediyorum'' dedi.

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