İnşaat demiri hırsızlarına suçüstü

Kütahya'nın Simav ilçesinde bir inşaattan demir çalan şahıslar, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarı değerlendiren ekipler, Dört Eylül Mahallesi'nde bir alış veriş merkezi yanındaki inşaattan yaklaşık 2 bin 500 TL değerindeki 100 kilo demiri çalan Ş.G.(51) ve M.D.(31)'yi suçüstü yakaladı.

Hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldı.