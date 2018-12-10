"İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem vermekteyiz"

Valilik olarak, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusuna büyük önem verdiklerine vurgu yapan Toraman,” Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlarken, temel hak ve özgürlüklerini güven içerisinde kullanmalarına imkân tanıyacak ortamı oluşturmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Bu başarının kalıcı hale getirilmesi maksadıyla, Valiliğimiz bünyesinde mevcut İnsan Hakları Bürosunun idari kapasitesinin artırılması, hak ihlaline uğramış vatandaşlarımızın başvuru ve şikâyetlerini bu büroya ulaştırmaları için her türlü iletişim araçlarının açık tutulması ve hukuki işlemlerin geciktirilmeden yapılması hususlarında gereken çalışmalar yapılmaktadır.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yaşamalarını temin etmek amacıyla görev yapan kolluk birimlerimiz, son yıllarda almış oldukları eğitimlerle, hukuka bağlılık ve insan haklarına saygı hususlarında büyük hassasiyet kazanmışlardır. İlimizde de, meşru güç kullanma aracı olan kolluk personeli, artık devletin zorlayıcı gücü olarak değil, insan haklarını ve hukuk düzenini koruyan bir mekanizma olarak görev yapmaktadır. İnsan hakları konusunda bugün ulaştığımız seviyenin korunması hususunda, iç güvenlik birimlerimizin üzerlerine düşen duyarlılığı bundan sonra da göstereceğine ve sağduyulu bir yaklaşım sergileyeceklerine inanmaktayım. Bununla birlikte, en yüksek evrensel değerlerden olan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda herkesin ve her kurumun da üzerine düşen görevleri yapması gerekmektedir. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü vesilesiyle, her alanda insan haklarının ön planda tutulduğu ve korunduğu güvenli bir gelecek temennisiyle, Dünya İnsan Hakları Günü'nü tebrik ediyor, bütün vatandaşlarımıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum” diye konuştu.(EFE)