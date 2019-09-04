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İri Hamsi balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde balık avı sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında satışa sunulan hamsilerin iriliği görenleri hayrete düşürüyor.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde balık avı sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında satışa sunulan hamsilerin iriliği görenleri hayrete düşürüyor.


Balık satıcısı Hüseyin Coşar, 1 Eylül'de balık avı sezonunun başlamasıyla yakalanan iri hamsilerin balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi.


Coşar, “ 20 liradan satışa sunduğumuz hamsinin ileriki günlerde bollaşmasıyla fiyatı da düşecektir. Geçen yıllarda hamsinin boyu 9-10 santimetre uzunluğunda idi. Bu yıl av sezonunun açılmasıyla yakalanan hamsiler ise 14-15 santimetre boylarında. Büyük ve çok yağlı hamsileri vatandaşlar daha çok tercih ediyor. İnşallah hamsideki irilik ve bolluk sezon boyu devam eder” diye konuştu.

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