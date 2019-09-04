İri Hamsi balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde balık avı sezonunun başlamasıyla balık tezgahlarında satışa sunulan hamsilerin iriliği görenleri hayrete düşürüyor.

Balık satıcısı Hüseyin Coşar, 1 Eylül'de balık avı sezonunun başlamasıyla yakalanan iri hamsilerin balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdüğünü söyledi.

Coşar, “ 20 liradan satışa sunduğumuz hamsinin ileriki günlerde bollaşmasıyla fiyatı da düşecektir. Geçen yıllarda hamsinin boyu 9-10 santimetre uzunluğunda idi. Bu yıl av sezonunun açılmasıyla yakalanan hamsiler ise 14-15 santimetre boylarında. Büyük ve çok yağlı hamsileri vatandaşlar daha çok tercih ediyor. İnşallah hamsideki irilik ve bolluk sezon boyu devam eder” diye konuştu.