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İş adamı Rıza Güral'dan 5 bin aileye yardım eli

Kütahyalı iş adamı Rıza Güral, 5 bin aileye teslim edilmek üzere 1 milyon TL tutarındaki alış veriş çekleri Kütahya Valiliği’ne teslim etti.

Kütahyalı iş adamı Rıza Güral, 5 bin aileye teslim edilmek üzere 1 milyon TL tutarındaki alış veriş çekleri Kütahya Valiliği'ne teslim etti.


Rıza Güral, yaptığı açıklamada, "Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz.Bu süreç içinde millet olarak dayanışma içinde olmalıyız.Devletimizin yanında olmak ve destek vermek hepimizin görevidir. Biz 5 bin aileye 200 TL'lik alış veriş edebilmeleri amacıyla 1 milyon TL tutarında yardımda bulunuyoruz. Erzak çeklerini Kütahya Valiliği'ne teslim ettik” şeklinde konuştu.


Kütahya Valisi Ömer Toraman, sanayici-iş adamı Rıza Güral'ın örnek davranışına teşekkür etti.

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