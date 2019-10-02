İş kazalarını önleyici 'dokuya duyarlı sistem' geliştirildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, mobilya sektöründe yaşanan çalışma esnasında uzuv kaybı kazalarını önlemek için dokuya duyarlı sistem geliştirildi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, İç Mekan Tasarımı alanı ve Tavşanlı Mobilyacılar Odası işbirliği ile iş güvenliği bilgilendirme toplantısı düzenledi. İç Mekan Tasarımı Alanı ve Mobilyacılar Odası işbirliği ile düzenlenen toplantıda, iş güvenliği açısından son derece önemli olan keski makinelerinde kullanılabilecek dokuya duyarlı sistem hakkında bilgi verildi.

Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Raşit R. Küçükkağnıcı, "İş sağlığı ve güvenliğinin temeli olan sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sağlana bilmesi için Okulumuz Tavşanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı atölyesinde testere makinesi için dokuya duyarlı el kesmeyen sistem hakkında firma yetkilileri tarafından bilgilendirme ve gösterim yapılmıştır. Tavşanlı Mobilyacılar Odası üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantı verimli bir şekilde sonuçlandı. Genelde mobilya sektöründe rastlanılan çalışma esnasında uzuv kaybı kazaları önlemek için geliştirilen dokuya duyarlı sistem bir süredir okulumuz mobilya ve iç mekan tasarımı alanı tarafından da kullanılmaktadır. Verimli bir sonuç sağlayan sistemin ilçemizde tüm mobilya sektöründe kullanılması için yapılan çalışmaya iştirak eden firma yetkililerine ve bölgemiz esnafına hayırlı olmasını temenni ederiz. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.