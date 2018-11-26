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İŞ-KUR çalışanlarına kahvaltılı veda

İŞ-KUR’un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında, Simav Belediyesi’nde istihdam edilen 61 kişilik geçici işçi grubu işten ayrıldı6 aylık süreyle belediye hizmetlerinde istihdam edilen 61 kişilik geçici işçilerin çalışma sürelerinin sona ermesi sonrasında, Başkan Süleyman Özkan kahvaltılı veda programı hazırladı.

İŞ-KUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında, Simav Belediyesi'nde istihdam edilen 61 kişilik geçici işçi grubu işten ayrıldı


6 aylık süreyle belediye hizmetlerinde istihdam edilen 61 kişilik geçici işçilerin çalışma sürelerinin sona ermesi sonrasında, Başkan Süleyman Özkan kahvaltılı veda programı hazırladı.


Eynal Kaplıcaları restoranında, geçici işçilerle kahvaltıda buluşan Özkan, İŞ-KUR'un geçici işçilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, haklarını helal etmelerini istedi.


Veda kahvaltısı sonrasında, hatıra fotoğrafları çekilerek program sona erdi. (MEİ-EFE)

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