İŞ-KUR destekli 6 kursta 196 sertifika

Kütahya'nın Simav ilçesi, merkez, köy ve beldelerinde ikamet eden çiftçilere yönelik, arıcılık, mantar yetiştiriciliği, sürü yönetimi elemanı, seracılık, etkin ve verimli sulama ile sert çekirdekli meyve yetiştiriciliği alanlarındaki kurslara katılarak başarı gösteren 196 çiftçi belgelerini aldı. Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü salonunda yapılan sertifika törenine, Simav Belediye Başkan Vekili Fatih Kalay, AK Parti İlçe Başkanı Eczacı Ahmet Kulat, Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, Kütahya İŞ-KUR İl Müdürü Kamil Uçan, Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirikçi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Halil Aktay, Tarımsal Veriler ve Koordinasyon Şube Müdürü Ahmet Nedim Bayraktar , DPÜ Simav Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rüştü Güntürkün ve kursiyerler katıldı.

19 Şubat -29 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 6 kurs sonunda 125'i kadın ve 71'i erkek olmak üzere 196 çiftçi sertifika almaya hak kazandı.

Kursiyer çiftçilerden 110 kişiye İŞ-KUR tarafından günlüğü 30 TL olmak üzere toplam 58 bin 80 TL ödeme yapıldığı bildirildi.

Sertifika töreni açılışında bir konuşma yapan Simav Tarım ve Orman İlçe Müdür Murat Tokdemir, “İŞ-KUR ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile birlikte düzenlediğimiz kursları geleneksel hale getirdik. Özellikle Son 5 – 6 yıldır, düzenli olarak 5 adet kurs açıyoruz. Bu yıl da açtığımız 6 adet kursumuzda 125'i kadın, 71'i erkek olmak üzere 196 çiftçiye bu eğitimi verdik. İŞ-KUR İl Müdürlüğümüz bu kursa katılan kişilere 30 lira katılım ücreti olmak üzere toplam 58 bin lira ödedi” dedi.

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Kurt, Simav'da 35 - 40 bin hektar tarımsal alanın bulunduğunu, bu oran Kütahya'nın yüzde 10'u olduğunu belirtti. Kurt “ Simav, jeotermal sera alanında Türkiye'nin sayılı ilçelerinden birisidir. Sürü yönetimi kursları açılmadan önce, destek alan çiftçi yoktu. Şu anda sürü yönetimi desteği alan işletmelerimiz bulunmaktadır. Her işletmemizin 5 bin TL destek aldığını kabul edersek, 300 bin liranın üzerinde bir destek sağlanmıştır. Üretimde motivasyonu artıran işletmelerimizdeki geri dönüşleri arıyoruz” dedi.

İŞ-KUR Kütahya İl Müdürü Kamil Uçan, “Türkiye İş Kurumu olarak, istihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilerek işsizliğin azaltılması, özel politika gerektiren kurumların mesleki niteliklerini geliştirmek için bir takım kurslar açıyoruz. Bu almış olduğunuz eğitimlerle, mesleki becerilerinizi geliştirdiniz. İstihdama katkı sağlayacaksınız veya bu eğitimlerle yeni işletmeler kurarak, ekonomiye ilçemize, ülkemize katkılar sağlayacaksınız “diye konuştu.

Seracılık alanında sertifika alan Büşra Günel, Kursa katılmadan önce seracılığı daha basit gördüğünü, ancak kursta aldıkları eğitim ile seracılığın şartlarını öğrendiklerini belirtti. Sertifikayı takdim eden Kurt, Simav deyince eğitim ve üretim akla geldiğini ifade etti.

Arıcılık kursiyeri Ömer Binici, "Arıcılığa yaklaşık 12 - 13 yıl öce başladım. Bu işi daha da geliştirip, bilinçli, maksatlı yapabilmek için belgemizi aldık. Mutluyum, inşallah bundan sonra hayırlısı olur” diye konuştu.

Simav Tarım ve Orman İlçe Müdürü Murat Tokdemir, “Bugün burada İŞ_KUR İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün ortaklaşa olarak açmış olduğu 6 adet kursumuza katılan 196 kursiyerimize sertifikalarını teslim ettik. Eğiticilerimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından görevlendirildi. İŞ-KUR İl Müdürlüğümüz de kursa katılanlara günlük 30 lira katılım ücreti ödedi. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.