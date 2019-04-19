İŞ-KUR'dan sürü yönetimi elemanı ve sebze yetiştiriciliği kursu

Kütahya'nın Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İŞ-KUR'un ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme kursları başladı.

Açılan sürü yönetimi elemanı ve sebze yetiştiriciliği kursuna 39 kursiyer kurs görüyor.

İş-Kur kalifiye eleman yetiştirmek için çeşitli meslek edindirme kursları açarak, hem meslek öğretiyor hem de iş imkanı sunuyor. Bu çerçevede Pazarlar ilçesinde sürü yönetimi elemanı ve sebze yetiştiriciliği kursu açtı. Kursa katılan kursiyerlere İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilecek. Adaylardan hiçbir ücret talep edilmediği gibi kursa katıldıkları her gün için harçlık verilecek.

Pazarlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Çalışkan, "Halk Eğitimi Merkezimiz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İş-Kur'un ortaklaşa düzenlediği meslek edindirme kursları büyük ilgi gördü. Sürü yönetimi elemanı ve sebze yetiştiriciliği kursuna başvuruda bulunan kursiyerler arasından Kütahya Çalışma ve İş Kurumu, İş ve Meslek Danışmanları tarafından kursiyer seçmeleri yapılarak kurslarımız başladı. Sürü yönetimi elemanı kursumuz 104 saat ve 8 Mayıs'ta bitecek olup; Galip Hakan Kurt, Emrah Meydan, Eşref Şenses kurs boyunca eğitim verecektir. Sebze yetiştiriciliği kursumuz 124 saat ve 13 Mayıs'ta bitecek olup; Ahmet Kaan Selvi, Mehmet Yalçın ve Semiha Sağlam eğitmen olarak görev yapacaktır.Kurs bitiminde Kursa katılan kursiyerlere İŞKUR ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilecek. Ayrıca adaylardan hiçbir ücret almayacağız ve kursa katıldıkları her gün için harçlık vereceğiz" dedi.