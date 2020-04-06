İshak Gazel: "Bu tabloları çok özledik"

Gazel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, "Arkadaşlarımızla sarılmayı, birlikte vakit geçirmeyi, dışarıda havayı solumayı, pazarda dolaşmayı, kırlarda piknik yapmayı, Kütahyamızın her bir karışını özledik. Biraz daha sabır, biraz daha dirayetle özlediğimiz o günleri tekrar yaşayacağız. O zamana kadar evde kal Kütahya" ifadelerine yer verdi.