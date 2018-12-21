İspanya gezisine katılan muhtardan Kaymakam Berber'e anlamlı hediye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, muhtarlarımızın farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi talimatı üzerine İspanya gezisine katılan Çavdarhisar ilçesi İlcikören Köyü Muhtarı İhsan Şahin, gezi dönüşü Kurtuba Camii'nin işlendiği çini tabağı Kaymakam Furkan Berber'e hediye etti.

Çeşitli illerden 50 muhtarın katıldığı, tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanan gezide, Kurtuba Camii, Eski Şehir Merkezi, El Hamra Sarayı, Albaicin gibi Endülüs' ün tarihi ve turistik, bölgeleri muhtarlarımız tarafından ziyaret edildi. Organizasyon kapsamında Kütahya'dan 9 muhtar İspanyaya gitti. Çavdarhisar'a bağlı İlcikören Köyü Muhtarı İhsan Şahin' de İspanyaya giden muhtarlar arasındaydı. İlcikören Köyü Muhtarı İhsan Şahin gezi dönüşünde Kaymakam Furkan Berber'i ziyaret etti.

İspanya gezisindeki izlenimlerini Kaymakam Berber ile paylaşan muhtar Şahin, yaptığı açıklamada, ''Bize bu fırsatı sunduğu için başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya Kütahya Valimiz Sayın Dr. Ömer Toraman ve Sayın Kaymakamımıza çok teşekkür ederim. İspanyadaki Osmanlı medeniyetini görmek bizim için çok özel ve güzel bir eğitimdi. Bütün vatandaşlarımız imkan olsa da keşke oraları görebilseler dedi.

Muhtar Şahin, Kurtuba Camii'nin işlendiği çini tabağı Kaymakam Furkan Berber'e takdim etti.(YD-EFE)