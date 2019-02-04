İstanbul Boğazı'nın enerjisini DPÜ'nün projesi üretecek

Öğretim Üyesi Ahmet Aktaş'ın yürütücülüğünde gerçekleşen ve İstanbul Boğazı'ndan elektrik üretmeyi hedefleyen TÜBİTAK projesinin çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde TÜBİTAK 1001 desteği ile yürütülmekte olan yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji depolama alanındaki “Açık Deniz Rüzgâr ve Akıntı Enerjisinden Oluşan Hibrit Güç Üretim Sistemine Batarya ve Ultrakapasitörden Oluşan Hibrit Enerji Depolama Sisteminin Entegre Edilerek Hibrit Sistemlerin Akıllı Enerji Yönetimi” başlıklı 117E767 numaralı projede, hem açık deniz rüzgâr hem de akıntı enerjisinden faydalanılarak bir platform ile iki doğa enerjisinden yüksek potansiyelli bir güç üretim sistemi kurulması öneriliyor.

” 2020'de İstanbul Boğazı'ndan elektrik üretilecek ”

Üzerinde çalışılan bu sistemle açık deniz rüzgâr ve akıntı enerjisi kullanılarak hibrit (melez) güç üretim sistemi kurulacak. Bunun yanında doğası gereği kesintili ve kararsız olan yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekliliğini sağlamak için önerilen hibrit güç üretim sistemine batarya ve ultrakapasitörden oluşan hibrit enerji depolama sistemi eklenecek. Proje, hibrit güç üretim sistemine hibrit enerji depolama sistemi eklenerek akıllı enerji yönetim algoritmasıyla talep tarafındaki gereksinimi sürekli olarak karşılamak ve kaliteli elektrik üretmeyi hedefliyor. Proje sonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığından alınan izinle 2020'de İstanbul Boğazı'na kurulacak sistemle boğazdan elektrik üretilecek.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nde, TÜBİTAK desteği ile yürütülmekte olan proje takımında farklı üniversite ve farklı çalışma disiplinlerinden 5 akademisyen ve 2 lisansüstü öğrenci yer alıyor. Yürütücülüğünü Üniversitenin öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aktaş'ın üstlendiği bu projede, Proje Araştırmacı/Uzman olarak Nişantaşı Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Arif Şenol Şener, Proje Danışmanı olarak da Karabük Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Özkaymak, İstanbul Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Veysel Şadan Özgür Kırca ve Anadolu Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Ozan Çelik yer alıyor. Doktora öğrencisi Yağmur Kırçiçek'in de bursiyer olarak yer aldığı çalışma ekibini daha sonra belirlenecek bursiyer bir yüksek lisans öğrencisi de proje ekibini tamamlayacak.