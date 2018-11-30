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İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak 4 isim

AK Parti’de Kütahya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı çalışmalarının tamamlandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sunulacak 4 ismin belirlendiği bildirildi.

AK Parti'de Kütahya Belediye Başkanlığı için aday adaylığı çalışmalarının tamamlandığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sunulacak 4 ismin belirlendiği bildirildi.


İHA Kütahya Temsilcisi Hüseyin Efe'nin yetkili birimlerden edindiği bilgilere göre, yapılan anketler ve değerlendirmeler sonucu Kamil Saraçoğlu, Hasan Fehmi Kinay, Mustafa Şükrü Nazlı ve Ahmet Sami Kutlu'nun belediye başkan adaylığı için isimlerinin ön plana çıktığı ve listenin şekillendiği ifade edildi.


Kütahya il merkezinde yapılan son halk anketinde çarpıcı sonuçlar elde edildi. Halka 'Mevcut Başkan Kamil Saraçoğlu'nun tekrar aday olmasını istermisiniz?' sorusuna ankete katılan vatandaşların yüzde 52'sinin, 'evet aday olmasını istiyoruz' şeklinde cevap verdiği belirtildi.


Eski milletvekilleri Hasan Fehmi Kinay ve Mustafa Şükrü Nazlı'nın halk ve STK anketlerinden isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.


Son anketten Saraçoğlu, Kinay ve Nazlı'nın dışında 'kimi başkan adayı olarak görmek istiyorsunuz?' şeklindeki soruda Avukat Ahmet Sami Kutlu'nun ismi çıktı. AK Parti Genel Merkezi, anket sonrası Avukat Ahmet Sami Kutlu'nun ismini de listeye dahil etti.


Erdoğan'ın, Latin Amerika seyahati sonrası Saraçoğlu, Kinay, Nazlı ve Kutlu'yu değerlendirip, AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayını açıklayacağı kaydedildi. (EFE)

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