Türkiye'nin bağımsızlık savaşını ölümsüzleştiren İstiklal Marşı'nın kabulünün 98. yılı Kütahya'da coşkuyla kutlandı.

İstiklal Marşı´nın, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) ulusal marş olarak kabul edilişinin yıl dönümünde, milli mücadele destanının şairi Mehmet Akif Ersoy da unutulmadı. 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı gerçekleştirildi.

Hezar Dinari Kültür Merkezinde düzenlenen anma programına; Vali Dr. Ömer Toraman, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Vali Yardımcıları Mustafa Güney ile Arif Yalçın, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Millî Eğitim Müdürümüz Hasan BAŞYİĞİT, STK Temsilcileri, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümmü Gülsüm Polat'ın “Milletin Sesi Mehmet Akif” başlıklı sunumuyla devam etti. Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı 48 saat gibi kısa bir zaman diliminde yazdığını belirten Polat, "Milli marş yazılması ile ilgili yapılan yarışmada Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu şiir mecliste coşkulu bir oy birliği ile kabul edilmiştir. Ersoy'un yazdığı şiir milli duyguları öylesine yükseltmiştir ki meclis kürsüsüne birkaç kez daha okunmuştur. Bugün bile her okunduğunda halen Türklüğü ile ilgili aidiyet hisseden her insanda önemli hisler uyandıran bu şiirin yazarını belki biraz daha düşünmek lazım. Mehmet Akif'in şair kişiliğinin yanında düşünce adamı ve bugün akademik anlamda da bizim son Osmanlı kuşağı dediğimiz kuşağın bir temsilcisi olduğunu belirtmek lazım."dedi.

Program, Yoncalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo ve piyesin sergilenmesinin ardından sona erdi.