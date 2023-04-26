İtalya, İspanya ve Polonya'dan gelen proje ortakları Müdür Başyiğit'i bilgilendirdi

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) koordinatörlüğünde yürütülen "Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers/ İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal ve Duygusal Becerilerinin Dijital Olarak Geliştirilmesi" (DigiSEL PROJECT-2020-1-TR01-KA226-SCH-098576) isimli projenin İtalya, İspanya ve Polonya'dan gelen ortakları İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiler.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda gerçekleşen görüşmede proje ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit'e bilgi verildi. Kendilerini Kütahya'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Müdür Hasan Başyiğit, Kütahya hakkında konuklarına bilgi verdi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "Digitally Improving Social and Emotional Skills of Primary School Teachers/ İlkokul Öğretmenlerinin Sosyal ve Duygusal Becerilerinin Dijital Olarak Geliştirilmesi" projesi ilkokul öğretmenlerini hem dijital, hem sosyal hem de duygusal olarak desteklemeyi hedefliyor.