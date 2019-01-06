İtfaiye aracı kara saplandı, yangına köylüler müdahale etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karaağıl köyünde iki katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiyenin kar yüzünden yolda kalması üzerine köylüler müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Karaağıl köyünde akşam saatlerinde İsmail Öztürk'e (75) ait iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden köylüler, o esnada evinde olan ve yangından haberi olmayan İsmail Öztürk ile eşini evden çıkararak itfaiyeye haber verdiler. Kar yüzünden itfaiye ekiplerinin köy girişinde yolda kalması üzerine köylüler yangına çok amaçlı su tankeri ile müdahale ettiler. Yanan evin yakınında bulunan çeşmeden kovalarla su taşıyarak su tankerine takviye yapan köylülerin çabalarıyla yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Kar nedeniyle köy girişinde kalan Hisarcık Belediyesine ait itfaiye aracı ise zincir takılmasının ardından yangın mahalline ulaştı. Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangında ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, ayağından hafif şekilde yaralanan ev sahibi İsmail Öztürk'ün tedavisi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapıldı. Kar yüzünden ulaşımda aksamaların yaşandığı köy yolunda Emet Bor İşletmesine ait iş makinesince küreme yapıldı.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.