İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye eri 7 aylık yaşam savaşını kaybetti

Kütahya’da anız yangınını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye aracından düşerek yaralanan ve 7 aydır tedavi gören 35 yaşındaki itfaiye eri verdiği yaşam savaşını kaybetti.

Kütahya'da anız yangınını söndürme çalışmaları sırasında itfaiye aracından düşerek yaralanan ve 7 aydır tedavi gören 35 yaşındaki itfaiye eri verdiği yaşam savaşını kaybetti.


Kütahya Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Cengizhan Tetikişçi şehit olmuştur. Şehit Tetikişçi'nin cenazesi 6 Şubat 2022'de (yarın) Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki törenin ardından Ulu Cami'de öğle namazına müteakip Sultanbağı Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.