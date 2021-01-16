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İtfaiye personeline ‘Temel Eğitim Sertifikası'

Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün 20 personeli temel eğitim sertifikalarını aldıKütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen itfaiyecilik temel eğitimini tamamlayan, Simav Belediyesi’nin 20 itfaiye personeli ‘Temel Eğitim Sertifikası’ almaya hak kazandı.

Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 20 personeli temel eğitim sertifikalarını aldı


Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen itfaiyecilik temel eğitimini tamamlayan, Simav Belediyesi'nin 20 itfaiye personeli ‘Temel Eğitim Sertifikası' almaya hak kazandı.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İtfaiye hizmetlerinin etkin ve kaliteli sunulabilmesi için modern teknolojinin gerektirdiği itfaiye personeli eğitimine, araç gereç ve malzemeye sahip olduklarını belirtti. Başkan Biçer, “23 Kasım 2020-16 Aralık 2020 tarihleri arasında Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen itfaiyecilik temel eğitimine 20 personelimiz katıldı. Sertifika almaya hak kazanan itfaiye personelimize görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.


Simav Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde düzenlenen sertifika törenine, Belediye Başkanı Adil Biçer, Başkan Yardımcısı Fatih Kalay, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü, İtfaiye Müdür Vekili Adil Özdemir ile itfaiye personelleri katıldı.

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