Kütahya'nın Altıntaş ilçesi İstiklal İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı "İyiler daha çok yaşasın" isimli tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı.

İstiklal İlkokulu etkinlik salonunda sahnelenen oyunu Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Belediye Başkanı Arif Teke, kurum müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar izledi. Profesyonel sanatçılara adeta taş çıkartan performanslarıyla büyük beğeni toplayan öğrenciler, tiyatro gösterisi sonunda ayakta alkışlandı.

Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu yaptığı açıklamada, "Miniklerin canlandırdığı tiyatro oyunu, içeriği ve verdiği mesajlarla oldukça güzeldi. Öğrencilerin gösterdiği performans görülmeye değerdi. Oyunun hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.