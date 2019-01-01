''İZDES'' heyeti Aizonai Antik Kenti'ne hayran kaldı

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret eden ''İzleme ve Değerlendirme Sistemi'' (İZDES) heyeti tarihi güzelliklere hayran kaldılar.

Kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen, İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında, İZDES heyeti Kütahya'ya geldi. Heyet, Çavdarhisar'da bulunan Aizonai Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Çavdarhisar Kaymakamı Furkan Bereber, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ''Merkez Valisi Kemal Cirit başkanlığında Kütahya'ya gelen İZDES heyeti, İlçemizi ve Aizanoi Antik Kentimizi ziyaret etti. Merkez Valisi Kemal Cirit ve heyet, Çavdarhisar ilçemizde bulunan Aizonai Antik Kentimize, Zeus tapınağımıza, Dünyanın ilk borsa binasına ve Antik Tiyatroya hayran kaldılar. Merkez Valisi Kemal Cirit ve İZDES heyetini İlçemizde ağırlamaktan çok memnun olduk'' dedi.(YD-EFE)