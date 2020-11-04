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İzmirli depremzedelere Simav'dan yardım

Kütahya’nın Simav Belediye Başkanlığı’nın, “Sizi en iyi biz anlarız” sloganı ve organizesiyle, depremzedelere destek için toplanan malzemeler, 3 tır ile İzmir’e gönderildi.

Kütahya'nın Simav Belediye Başkanlığı'nın, “Sizi en iyi biz anlarız” sloganı ve organizesiyle, depremzedelere destek için toplanan malzemeler, 3 tır ile İzmir'e gönderildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, İzmir depremi için “Sizi en iyi biz anlarız” sloganıyla, Cumhuriyet Meydanı'nda başlatılan destek kampanyasında toplanan yardımların 3 tır ile İzmir'e gönderildiğini ifade etti.


Başkan Biçer, “Hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla toplanan gıda maddesi, temizlik malzemeleri, battaniye ve ısıtıcı ürünlerinden oluşan yardımlar ile hayırsever keresteci esnafımızın katkılarıyla yakacak ürünlerini bugün İzmir'e gönderiyoruz. Gün birlik olma günüdür. Simav halkına duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

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