İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma 25 şüpheliyi yakaladı

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı, çeşitli suçlardan aranan 25 şüpheliye yakalayarak gözaltına aldı.


Yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 1 Temmuz dan itibaren; kasten adam öldürme suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası olan S.A., çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan O.K., kamu kurum ve kuruluşundan dolandırıcılık suçundan 4 yıl 11 ay hapis cezası olan H.D. başta olmak üzere toplam 25 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edilmişlerdir. Suçluları yakalama azim ve gayretimiz devam etmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.