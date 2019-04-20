Jandarma denetimlerini sıklaştırdı

Kütahya Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, okul çevresi, okul servisleri, bahis oynatılacağı değerlendirilen binalarda huzur güven uygulaması kapsamında planlı önleyici kolluk devresi faaliyetlerinde bulundu.

Jandarma ekipleri, sorumluluk alanında bulunan denetimlerde 770 kişi, 226 araç, 20 okul ve çevresi kontrol edildi.

Jandarmaya bağlı 8 ekip, 21 personel ile büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde 5 okul servisi sürücüsüne toplamda 2 bin 582 TL para cezası uygulandı.

1 kişi ise basit suçlar kapsamında yakalanmasının olduğu tespit edilerek Jandarma Karakola götürüldü ve yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.