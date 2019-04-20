İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Jandarma denetimlerini sıklaştırdı

Kütahya Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipleri, okul çevresi, okul servisleri, bahis oynatılacağı değerlendirilen binalarda huzur güven uygulaması kapsamında planlı önleyici kolluk devresi faaliyetlerinde bulundu.

Kütahya Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri, okul çevresi, okul servisleri, bahis oynatılacağı değerlendirilen binalarda huzur güven uygulaması kapsamında planlı önleyici kolluk devresi faaliyetlerinde bulundu.


Jandarma ekipleri, sorumluluk alanında bulunan denetimlerde 770 kişi, 226 araç, 20 okul ve çevresi kontrol edildi.


Jandarmaya bağlı 8 ekip, 21 personel ile büyük bir titizlikle gerçekleştirilen denetimlerde 5 okul servisi sürücüsüne toplamda 2 bin 582 TL para cezası uygulandı.


1 kişi ise basit suçlar kapsamında yakalanmasının olduğu tespit edilerek Jandarma Karakola götürüldü ve yapılan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.