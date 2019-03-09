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Jandarma, Kadınlar Günü'nü kutladı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi Jandarma Komutanlığı’nca Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında astsubay ve uzman çavuşlar tarafından beldelerde bulunan okulları ziyaret edilerek, burada görev yapan kadınların kadınlar gününü kutlayıp kadınlara karanfil hediye edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Jandarma Komutanlığı'nca Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında astsubay ve uzman çavuşlar tarafından beldelerde bulunan okulları ziyaret edilerek, burada görev yapan kadınların kadınlar gününü kutlayıp kadınlara karanfil hediye edildi.


Gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar Jandarmanın Kadınlar Gününü unutmamasını memnuniyetle karşıladı.

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