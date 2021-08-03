İhlas Haber Ajansı

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Jandarma ve köylüler yangını ormana sıçramadan söndürdü

Kütahya’nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, elektrik hatlarından dolayı çıkan ot yangını ormana sıçramadan jandarma ve köylülerin erken müdahalesi ile söndürüldü.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Günlüce köyünde, elektrik hatlarından dolayı çıkan ot yangını ormana sıçramadan jandarma ve köylülerin erken müdahalesi ile söndürüldü.


Günlüce Köyü Muhtarı Adem İnan, yaptığı açıklamada, ''Köyümüz Manasır mevkiinde elektrik hattından kıvılcım düşmesi sonucu alev alan kuru otlar yangın tankerimiz ve olay yerine çok hızlı gelen jandarma personelinin de müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının büyüyüp ormanlık alana sıçraması önlendi. Rabbim beterinden korusun. Sıcak havalarda özellikle hasat yapan tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması ricamızdır'' dedi.

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