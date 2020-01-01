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Jandarma ve polis kontrol noktalarını denetledi, nöbetçi Hastane personelinin yeni yılını kutladı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde yılbaşı gecesi dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan uygulamaları ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer yerinde denetledi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yılbaşı gecesi dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan uygulamaları ilçe Kaymakamı Şeref Gülyer yerinde denetledi.


İlçede yapılan ''Yılbaşı güvenlik tedbirleri uygulaması'' kapsamında Emniyet ve Jandarma yol kontrol uygulama noktalarını ziyaret eden Kaymakam Gülyer, vatandaşların huzur içinde yeni yıla girmeleri için, ilçe merkezi ve ilçenin giriş çıkışlarında gerekli uygulamarı yapan Polis ve Jandarma ekipleerini denetleyip teşekkür etti.


Kaymakam Gülyer daha sonra Aslanapa Devlet Hastanesini ziyaret ederek nöbetçi sağlık personelinin yeni yılını kutladı.

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