İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarmadan araçta sigara içen sürücüye ceza

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında emniyet kemeri ve araç kullanırken sigara içen sürücüler üzerinde uygulama yaptı.


Emet Hisarcık yolu Yeniceköy yol ayrımında yapılan uygulamada, 4 otomobil sürücüsüne emniyet kemeri takmadıkları için 132 şer TL, bir otomobil şöförüne ise kabahatlar kanunu gereği araç kullanırken sigara içtiği için 182 TL para cezası kesildiği açıklandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.