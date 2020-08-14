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Jandarmadan Covid-19 denetimi

Kütahya Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin köylerde ve sorumluluk sahalarında Korona virüs (Covid-19) denetimlerini sürdürdükleri bildirildi.


İçişleri Bakanlığının talimatı gereği korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi amacıyla, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerde vatandaşlara maskenin yanı sıra 14 temel kural hakkında hazırlanan el broşürü de dağıtıyor. Ekiplerinin gerek köylerde gerekse sorumluluk sahasındaki merkez mahallelerde belirlenen noktalarda denetimlere devam edecekleri öğrenildi.

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