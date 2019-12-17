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Jandarmadan definecilere suçüstü

Kütahya’da define arayan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kütahya'da define arayan 8 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Lütfiye köyü Çobanlar Yaylası civarında şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.


Olay yerine ulaşan ekipler, kayanın altında izinsiz kazı yapan A.N.A, A.D, M.A, F.G, V.E, Y.E, M.A. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.


Jandarma zanlıların kullandığı patlayıcı, jeneratör, kırıcı delici matkap ve akülü iki aydınlatma sistemi el koydu.


Patlayıcılar jandarma bomba uzmanlarınca kontrollü şekilde patlatılarak imha edildiği belirtildi.


8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

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