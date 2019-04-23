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Jandarmadan dronelu trafik uygulaması

Kütahya’nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık Emet yolu Yeniceköy yol ayrımında drone kullanarak sürücüler ve araçlar üzerinde denetim yaptı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, Hisarcık Emet yolu Yeniceköy yol ayrımında drone kullanarak sürücüler ve araçlar üzerinde denetim yaptı.


Türkiye geneli huzur ve güven uygulaması kapsamında 65 araç üzerinde uygulama yapıldı. Kusurlu görülen araç ve şöförlere bin 80 TL para cezası kesildiği bildirildi.


Emet ilçesi Yeniceköy yol ayırımında, yapılan denetimlerde sürücüler ve araçlar drone eşliğinde kontrol edilirken, sürücülere ekipler tarafından trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

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