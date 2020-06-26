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Jandarmadan fuhuş operasyonu: 11 gözaltı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.


Kütahya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve teknik faaliyetler neticesinde 13 şahsın fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini ettikleri tespit edilen 3 şüpheli şahsa yardım ederek suça iştirak ettikleri ve fuhuş yaptıkları tespit edildi. S.K., R.T., A.D., A.Y., Y.Ö., H.K., Y.Ü., F.K., A.T., Y.A., A.Ö., Ö.K. ve M.G. isimli şahısların, müşterek olarak fuhuş yapma, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ederek fuhuş yaparak ve yaptırarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. 16 şahsa yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şahıslardan 9'u ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. E.K. ve K.K. isimli şahıslar ise mahkemece tutuklanarak Tavşanlı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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