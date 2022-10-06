İhlas Haber Ajansı

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Jandarmadan Hayvanları Koruma Günü standı, “HAYDİ” Uygulaması tanıtımı

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca Hayvanları Koruma Gününde farkındalık oluşturmak maksadıyla stand açılıp, “HAYDİ” Uygulaması tanıtımı yapıldı.


Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada,” İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığınca merkez ilçede diğer paydaş kamu kurumları ile birlikte Kütahya Belediyesi Hayvan Barınağında ve Belediye Binası önünde Hayvanları Koruma Gününe ait etkinliğe katılım sağlanmış, farkındalık oluşturmak maksadıyla stand açılarak “HAYDİ” Uygulaması tanıtımı yapılmıştır"denildi.

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