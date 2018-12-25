İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jandarma'dan 'kış lastiği' denetimi

Kütahya’nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, ’kış lastiği’ denetimleri aralıksız devam ediyor.

Kütahya'nın Emet İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 'kış lastiği' denetimleri aralıksız devam ediyor.


Araç sürücüleri, kış şartlarında gizli buzlanmaya karşı dikkatli olmaları, karlı ve buzlu yol kesimlerinde zincir takmaları konusunda ikaz eden jandarma ekiplerinin yaptığı denetimlerle trafik kazalarını azaltmak ve trafik kurallarına uyulması hususunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.


Jandarma ekipleri kontrollerinde, husisi araçların da kontrollerde büyük bir kısmında kar lastiğinin bulunmasının sevindirici olduğunu belirttiler.(YD-EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.