Jandarmadan piknikçilere orman yangını uyarısı

Yaz mevsimi ile birlikte vatandaşlar mesire alanlarında yoğunlaşırken, piknik ateşinden kaynaklı orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla jandarma ekipleri il genelinde mesire ve ormanlık alanları kontrol etti.

Konuyla ilgili Valilikten yapılan açıklamada, “Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 26 Haziran 2022 günü 10.00-18.00 saatleri arasında 13 ilçede, Orman Yangınları ile Mücadele çerçevesinde ormanlık alan içerisinde, piknik alanlarında ve ormana giriş noktalarında 38 Asayiş, Trafik ekipleri ve 1 Jandarma Asayiş Komando Timi ile önleyici kolluk devriyesi icra edildi. Önleyici Kolluk devriyesi sorasında piknik alanlarındaki vatandaşlar orman yangınları konusunda bilgilendirilerek farkındalık oluşturuldu” denildi.