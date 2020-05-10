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Jandarmadan şehit annelerine ziyaret

Kütahya’da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ziyarette bulunduğu şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Kütahya'da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, ziyarette bulunduğu şehit annelerine çiçek ve çeşitli hediyeler takdim etti.


Ziyaret dolayısıyla duygulanan şehit Hasan Özbay'ın annesi Emine Özbay, "Böyle günlerde bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz. Sadece unutulmamak istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz" dedi.


Şehit İbrahim Tetik'in annesi Vasfiye Tetik de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Şehitler İsmail Karabayram, Bayram Ortaç ve Selman Çelik'in anneleri de jandarma personeline teşekkür etti.

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