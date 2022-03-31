Jandarmadan traktör kazalarını önlemeye yönelik denetim ve eğitim faaliyetleri

Yapılan bilgilendirme faaliyetleri sırasında, özellikle kazalarda yaşam boşluğu oluşturarak sürücünün traktör altında kalmaya bağlı hayatını kaybetme veya yaralanma olaylarının önlenmesine yönelik Güvenlik Çerçevesi (ROPS demiri) ile birlikte geceleri etkin bir ışıklandırma sağlayarak arkadan çarpma olaylarını büyük ölçüde önleyen 2 adet reflektörün tüm traktör römorklarının arkasına takılmasının can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olduğuna vurgu yapılarak, bu hususta Kütahya Valiliğince basımı yaptırılan kitapçık ve broşürlerin dağıtımı gerçekleştirildi.